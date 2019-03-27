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Власть     27.03.2019 13:03

Совфед одобрил закон о переводе торгов по приватизации в электронную форму

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Теги:  Совет Федерации  законы  приватизация  торги 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации одобрил закон о переводе всех торгов по приватизации государственного и муниципального имущества в электронную форму.

Закон был подготовлен правительством России во исполнение указания президента страны во исполнение поручений президента РФ о повышении эффективности и прозрачности процедур продажи государственного и муниципального имущества. 19 марта закон был принят Госдумой.

Приватизация федерального имущества происходит только в электронной форме с 2017 года. Новый закон распространяет процедуру обязательных электронных торгов и на приватизацию объектов регионального и муниципального имущества.

Кроме того, новый закон исключает возможность для претендентов подать предложение о цене на продаваемый объект в закрытом режиме, «в конверте».


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Теги: 
Совет Федерации  законы  приватизация  торги 

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