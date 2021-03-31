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Власть     31.03.2021 10:50

Совфед одобрил закон, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост президента РФ

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Теги:  Совет Федерации  законы  Президент РФ 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Совет Федерации на своем заседании в среду, 31 марта, одобрил закон, который позволяет действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента РФ.

Поправка в Конституцию РФ, обнуляющая предыдущие президентские сроки Владимира Путина была принята Госдумой 10 марта 2020 года. Позднее поправка была утверждена в ходе всероссийского голосования по изменениями в Конституцию.

Закон, дающий право Путину вновь баллотироваться в президенты России, был принят Госдумой 24 марта. Таким образом, законодательство страны приведено в соответствие с обновленной Конституцией.

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Теги: 
Совет Федерации  законы  Президент РФ 

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