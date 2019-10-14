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Власть     14.10.2019 16:53

Список жизненно важных лекарств расширят с 2020 года - Медведев

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Теги:  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  лекарства  здравоохранение 

14 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2020 года будет расширен список жизненно важных лекарств, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В новый список будет входить 758 лекарств. По словам Медведева, в новый перечень включены «современные, эффективные, востребованные препараты».

Медведев также сообщил, что с нового года будет увеличен перечень лекарств, которые могут получать льготники.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в новый список будет включено восемь противоопухолевых препаратов, четыре препарата от бронхиальной астмы, три препарата – антибиотики и противогрибковые, два препарата для лечения гепатита С и ревматоидного артрита, а также препараты для инсулинозависимых диабетиков, для лечения избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и один препарат для магнитно-резонансной томографии.

Голикова также отметила, что из 758 лекарств, которые войдут в список, 516 будут полностью отечественного производства.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  Правительство РФ  лекарства  здравоохранение 

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