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Власть     15.04.2021 17:30

США поставили под сомнение целесообразность применения доллара - МИД РФ

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Теги:  МИД РФ  Мария Захарова  доллар  санкции 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Действия США ставят под сомнение целесообразность использования доллара, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что США используют свою валюту и финансовую систему не просто агрессивно продвигая свою политику, а практически уничтожая международно-правовую систему.

Такое поведение американской стороны ставит под сомнение целесообразность использования доллара в качестве приоритетного платежного средства, а также заставляет усомниться в надежности подконтрольных западу платежных механизмов.

«Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции», - заявила Захарова.

Ранее Белый дом объявил о введении новых антироссийских санкций, в том числе касающихся суверенного долга России, а также о высылке российских дипломатов.

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Теги: 
МИД РФ  Мария Захарова  доллар  санкции 

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