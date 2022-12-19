Стипендии имени С.П.Королёва за достижения в области инженерного дела учредило Правительство РФ

9 января, Mossovetinfo.ru - По поручению Президента России, которое было дано по итогам встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года, Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Постановление об учреждении в 2023 году в России стипендии имени С.П.Королёва, которую будут назначать студентам и аспирантам за значительные достижения в области инженерного дела, сообщает Правительство РФ.



"Стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тыс. рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тыс. рублей ежемесячно", - отмечается в сообщении.