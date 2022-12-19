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09.01.2023, 11:45
Стипендии имени С.П.Королёва за достижения в области инженерного дела учредило Правительство РФ
9 января, Mossovetinfo.ru - По поручению Президента России, которое было дано по итогам встречи с руководителями пере...
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Власть
24.12.2022, 11:39
МО России получило сведения об исполнителях военно-биологических программ США на Украине
24 декабря, Mossovetinfo.ru - Минобороны России имеет в своем распоряжении документ с именами всех ключевых фигуранто...
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19.12.2022, 10:41
Мишустин поручил Минфину до 20 декабря подготовить продление льготной ипотеки на жилье
19 декабря, Mossovetinfo.ru - По предложению Президента России Правительство России продлит программу льготной ипоте...