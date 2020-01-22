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Власть     22.01.2020 15:08

Строительная отрасль должна стать одним из основных драйверов развития страны - Хуснуллин

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Теги:  Марат Хуснуллин  Минстрой  строительство  Правительство РФ 

22 января. Mossovetinfo.ru – Марат Хуснуллин, который во вторник, 21 января был назначен вице-премьером российского правительства, провел первое рабочее совещание в Минстрое и обозначил основные задачи, стоящие перед ведомством, сообщает пресс-служба Минстроя.

По словам Хуснуллина, президент России Владимир Путин и глава Кабмина Михаил Мишусти поставили задачу сделать строительную отрасль одним из основных драйверов развития страны.

В связи с этим перед Минстроем стоит задача вывести отрасль на новый уровень, который ежегодно будет давать результат.

Хуснуллин отметил необходимость проработки нормативной базы в области строительства, освобождение строительства от излишних ограничений, а также кардинально изменить подход к ценообразованию. Также на повестке дня стоят вопросы аварийного жилья и капремонта жилья – необходимо увеличить объемы финансирования данных направлений.

Также новый глава Минтруда заявил о необходимости поддержания высоких объемов строительства жилья, поддержания уровня вложений в строительство жилья, выход на показатель ввода жилья в 120 миллионов квадратных метров в год.

Отдельно Хуснуллин отметил проблему обманутых дольщиков. Несмотря на ранее принятые решения сложности в решении этой проблемы остаются. В связи с этим необходимо создать более жесткую программу работы с обманутыми дольщиками.


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Теги: 
Марат Хуснуллин  Минстрой  строительство  Правительство РФ 

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