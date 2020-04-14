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Власть     14.04.2020 13:41

Строящиеся для борьбы с коронавирусом госпитали МО при необходимости будут доступны гражданским лицам - Путин

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  Минобороны  госпитали  строительство 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Госпитали Министерства обороны, которые строятся для борьбы с коронавирусом, при необходимости будут доступны гражданским лицам, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета во вторник.

Путин напомнил, что в настоящее время Министерство обороны по поручению президента строит 16 многофункциональных медицинских центров для противодействия коронавирусу. По словам министра обороны Сергея Шойгу, новые госпитали будут построены к 15 мая. В общей сложности в них будет 1600 мест.

«Разумеется, ими будут пользоваться при необходимости не только военнослужащие, но и гражданские лица», - заявил Путин.

На 14 апреля в России зафиксировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 224 летальных исхода, выздоровели 1694 человека.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  Минобороны  госпитали  строительство 

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