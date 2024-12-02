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Татьяна Потяева единогласно назначена уполномоченным по правам человека в Москве на 5 лет
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Постановлением Московской городской Думы «О назначении на должность Уполномоченного...
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06.12.2024, 08:17
Президент России назначил Александра Хинштейна ВРИО губернатора Курской области
6 декабря — Mossovetinfo.ru — 5 декабря 2024 года указом президента РФ врио губернатора Курской области назначен Алекс...
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02.12.2024, 15:32
Лимиты по семейной и IT-ипотеке могут установить до 2030 года - ДОМ.РФ
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Лимиты по льготным ипотечным программам могут установить на весь их срок действия, соо...