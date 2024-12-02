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Власть     11.12.2024 22:30

Татьяна Потяева единогласно назначена уполномоченным по правам человека в Москве на 5 лет

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Теги:  Мосгордума  назначение  Потяева  кандидатура  Собянин  уполномоченный по правам человека 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Постановлением Московской городской Думы «О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве» , принятым единогласно, Татьяна Потяева вновь назначена на эту должность на 5 лет.

Кандидатуру Татьяны Потяевой внес мэр Москвы Сергей Собянин.

Потяева впервые была назначена на должность уполномоченного по правам человека в Москве в сентябре 2014 года.

Должность Уполномоченного является государственной должностью города Москвы.

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Теги: 
Мосгордума  назначение  Потяева  кандидатура  Собянин  уполномоченный по правам человека 

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