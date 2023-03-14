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31.03.2023, 21:06
Удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии - Минцифры
31 марта, Mossovetinfo.ru - Минцифры сообщило, что "теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ" и "...
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23.03.2023, 12:50
В 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар - Мишустин
23 марта, Mossovetinfo.ru - По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было...
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14.03.2023, 15:46
Информация о доходах депутатов Мосгордумы будет публиковаться в обобщенном виде
14 марта, Mossovetinfo.ru - В соответствии с требованиями федерального законодательства профильная комиссия Мосгорд...