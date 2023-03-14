Удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии - Минцифры

31 марта, Mossovetinfo.ru - Минцифры сообщило, что "теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ" и "удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии".



"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале.



Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ", - говорится в сообщении.



Отдельно в сообщении разъясняется: "Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии".