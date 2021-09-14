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Власть     14.09.2021 09:13

Упрощенную идентификацию по водительским правам могут ввести в России с 2022 года

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Теги:  Госдума  законопроекты  финансовые операции  идентефикация 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Займ до 15 тысяч рублей с 2022 года можно будет получить по водительским правам, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аксаков рассказал, что законопроект об упрощении ряда финансовых операций был принят в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы. В комитете рассчитывают, что до конца года он будет принят, а вступит в силу через полгода, то есть в 2022 году.

Законопроект предполагает упрощенную идентификацию для ряда финансовых операций, таких как обмен валюты или получение займов до 15 тысяч рублей. Для этого клиенту достаточно будет предоставить в финансовую организацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС.

Также законопроект предусматривает возможность предоставление водительских прав в дополнение к паспортным данным в качестве дополнительного подтверждения личности.

В Минэкономразвития, которое подготовило законопроект, считают, что поскольку речь идет об ограниченном числе финансовых операций, подобная упрощенная идентификация является безопасной.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  финансовые операции  идентефикация 

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