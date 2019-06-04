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Власть     04.06.2019 15:49

Утверждена госпрограмма по развитию сельских территорий

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Теги:  Двмитрий Медведев  Правительство РФ  госпрограммы  сельские территории 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную программу по развитию сельских территорий, об этом сам Медведев сообщил в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Медведев сообщил, что дал указание привязать госпрограмму к реализации нацпроектов, и напомнил, что программа охватывает весь спектр вопросов, касающихся сельских территорий. Задача госпрограммы - приблизить уровень жизни сельского населения к городскому во всех сферах: образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, занятость, развитие инфраструктуры.

В рамках госпрограммы, которая начнет действовать в 2020 году, на ее реализацию до 2025 года будет выделено 2,288 триллиона рублей, из которых 1,061 триллиона рублей выделят из федерального бюджета.


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Теги: 
Двмитрий Медведев  Правительство РФ  госпрограммы  сельские территории 

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