4 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную программу по развитию сельских территорий, об этом сам Медведев сообщил в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.



Медведев сообщил, что дал указание привязать госпрограмму к реализации нацпроектов, и напомнил, что программа охватывает весь спектр вопросов, касающихся сельских территорий. Задача госпрограммы - приблизить уровень жизни сельского населения к городскому во всех сферах: образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, занятость, развитие инфраструктуры.



В рамках госпрограммы, которая начнет действовать в 2020 году, на ее реализацию до 2025 года будет выделено 2,288 триллиона рублей, из которых 1,061 триллиона рублей выделят из федерального бюджета.