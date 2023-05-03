22 мая — Mossovetinfo.ru — В Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции, - об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. С полным списком можно ознакомиться по ссылке: https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=100021"
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Напомним, что ранее сегодня Вячеслав Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области и российские военные вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — тогда же написал Гладков.
В последующем губернатор Белгородской области сообщил, что "в Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".
"Также снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации", — сообщил губернатор.
"В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется", — сообщил в понедельник 22 мая Вячеслав Гладков.
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