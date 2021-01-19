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Власть     19.01.2021 13:45

В Госдуме поддержали идею введения ковид-паспортов

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Теги:  Госдума  коронавирус  COVID-19  ковид-паспорта 

19 января. Mossovetinfo.ru – В Госдуме считают создание ковид-паспортов является важным и нужным делом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

При этом, Морозов отметил, что необходимо посмотреть, кем и каким образом будет использоваться информация, вносимая в ковид-паспорта. По мнению главы комитета, она может быть полезна врачам и работникам санэпидслужбы.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что в республике стартует проект по выдаче антиковидных паспортов. Их смогут получить те, у кого обнаружены антитела, то есть либо переболевшие коронавирусом, либо вакцинировавшиеся.

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Теги: 
Госдума  коронавирус  COVID-19  ковид-паспорта 

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