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Власть     16.07.2020 11:35

В Госдуму внесен законопроект о миллионных штрафах сайтам за неудаление запрещенной информации

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Теги:  Госдума  законопроекты  интернет  штрафы 

16 июля. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории России, документ размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно законопроекту, в случае отказа удалить запрещенный контент или неприятия мер по его удалению граждане могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица – на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, юридические лица – на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В случае повторного нарушения штраф может составить от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 500 до 800 тысяч рублей для должностных лиц, от 4 до 8 миллионов рублей для юридических лиц.

Штрафы могут быть наложены за отказ или непринятие мер по удалению экстремистских материалов и призывов к экстремистской деятельности, детской порнографии или призывов к вовлечению несовершеннолетних в мероприятия порнографического характера, информации об изготовлении и распространении наркотиков.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  интернет  штрафы 

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