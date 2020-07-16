16 июля. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории России, документ размещен в электронной базе Госдумы.



Согласно законопроекту, в случае отказа удалить запрещенный контент или неприятия мер по его удалению граждане могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица – на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, юридические лица – на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.



В случае повторного нарушения штраф может составить от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 500 до 800 тысяч рублей для должностных лиц, от 4 до 8 миллионов рублей для юридических лиц.



Штрафы могут быть наложены за отказ или непринятие мер по удалению экстремистских материалов и призывов к экстремистской деятельности, детской порнографии или призывов к вовлечению несовершеннолетних в мероприятия порнографического характера, информации об изготовлении и распространении наркотиков.