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Власть     09.02.2021 13:35

В Кремле напомнили о предложении признать преступлением призывы к санкциям против РФ

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Теги:  Дмитрий Песков  Госдума  санкции 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв некоторых граждан России к президенту США Джо Байдену о введении санкций против ряда российских чиновников и предпринимателей.

Песков заявил, что юридически такие призывы не являются уголовным преступлением.

«Де-юре - нет, де-юре это не является каким-либо противоправным поступком», - приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом, пресс-секретарь российского президента напомнил, что в Госдуме уже была озвучена инициатива о введении уголовной ответственности за действия, которые могут нанести ущерб гражданам или экономике. Для проработки этого вопроса в Госдуме была создана рабочая группа.

Песков также отметил, что подавляющее большинство россиян относятся к таким призывам негативно.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Госдума  санкции 

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