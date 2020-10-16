16 октября. Mossovetinfo.ru – В Кремле обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом, однако ситуация находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



По словам Пескова, в настоящее время предпринимаются «энергичные меры», чтобы подвигнуть людей соблюдать меры предосторожности, которые долгое время не соблюдались.



Однако в целом, отметил Песков, несмотря на рост заболеваемости, ситуация находится под контролем.



Ранее оперативный штаб сообщил, что впервые за все время пандемии суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 15 тысяч человек.