16 октября. Mossovetinfo.ru – В Кремле обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом, однако ситуация находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, в настоящее время предпринимаются «энергичные меры», чтобы подвигнуть людей соблюдать меры предосторожности, которые долгое время не соблюдались.
Однако в целом, отметил Песков, несмотря на рост заболеваемости, ситуация находится под контролем.
Ранее оперативный штаб сообщил, что впервые за все время пандемии суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 15 тысяч человек.
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