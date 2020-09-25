25 сентября. Mossovetinfo.ru - В Кремле отмечают рост числа заражений коронавирусом, но вводить какие-то дополнительные ограничения пока не планируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, отмечается рост числа инфицированных, однако ранее принятые меры позволяют контролировать ситуацию.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что рост числа инфицированных является для всех поводом проявлять большую осторожность, больше заботиться о себе и близких. Однако о введении дополнительных ограничений речь не идет.
Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 7 212 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным количеством с 24 июня.
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