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Власть     25.09.2020 14:34

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Теги:  Кремль  Дмитрий Песков  коронавирус  ограничения 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - В Кремле отмечают рост числа заражений коронавирусом, но вводить какие-то дополнительные ограничения пока не планируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, отмечается рост числа инфицированных, однако ранее принятые меры позволяют контролировать ситуацию.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что рост числа инфицированных является для всех поводом проявлять большую осторожность, больше заботиться о себе и близких. Однако о введении дополнительных ограничений речь не идет.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 7 212 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным количеством с 24 июня.


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Теги: 
Кремль  Дмитрий Песков  коронавирус  ограничения 

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