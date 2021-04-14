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Власть     15.04.2021 14:07

В Кремле прокомментировали возможные санкции США против госдолга России

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  США  Россиия  санкции  комментарии 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Москва осуждает и считает незаконными любые санкционные устремления, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американские СМИ в четверг опубликовали информацию о возможных новых антироссийских санкций США, в том числе против суверенного долга, то есть запрет американским финансовым организациям покупать российские долговые обязательства ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

По словам Пескова, речь идет о «сливах» информации, однако комментировать газетные статьи нет смысла, необходимо дождаться конкретных действий.

«В любом случае действует принцип взаимности в этом деле», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле не хотели бы строить отношения с Белым домом по ленинской формуле «шаг вперед, два шага назад».

Комментируя вопрос о том, как введение новых антироссийских санкций может отразиться на возможности встречи между президентами Путиным и Байденом, Песков заявил, что введение санкций не будет способствовать проведению такой встречи, однако итоговое решение остается за президентом России.

«Было предложение от президента США, далее это будет предметом для решения президента России», - заявил Песков.

Во вторник, 13 апреля в телефонном разговоре, произошедшем по инициативе американской стороны, Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы встречу в какой-либо третьей стране, на которой обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений.

В среду, пресс-секретарь российского президента заявил, что никто не будет спешить в проработке встречи, и что самое главное, чтобы заявления американской стороны о необходимости диалога соотносились с реальными делами.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  США  Россиия  санкции  комментарии 

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