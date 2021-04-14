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Власть
15.04.2021, 14:59
Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах
15 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) поручил разработать методику оценки качества жизни ...
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Власть
15.04.2021, 14:07
В Кремле прокомментировали возможные санкции США против госдолга России
15 апреля. Mossovetinfo.ru — Москва осуждает и считает незаконными любые санкционные устремления, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Американские СМИ в четверг ...
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Власть
14.04.2021, 18:45
Песков рассказал о проработке встречи Путина и Байдена
14 апреля. Mossovetinfo.ru — В проработке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена никто не будет спешить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никто ...