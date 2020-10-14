14 октября. Mossovetinfo.ru – Американские условия по заключению договора о стратегических наступательных вооружениях неприемлемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.



Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США готовы «хоть завтра» подписать договор СНВ-3, при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов России и США, включая тактическое ядерное вооружение России. Кроме того, Биллингсли заявил, что, по его мнению, он достиг принципиального согласия российской стороны на эти условия.



По словам Рябкова американские предложения для России неприемлемы, так как в вопросах ядерной безопасности необходимо заниматься целым комплексом вопросов. Россия не против замораживания арсеналов, но при этом считает необходимым обсуждать вопросы носителей ядерного оружия, вывода его в космос, создания систем противоракетной обороны, создаваемыми в США носителями стратегической дальности в обычном оснащении.



Рябков также выразил мнение, что американской стороне в преддверии президентских выборов необходимо доложить своему руководству о том, что они достигли договоренностей с Россией, однако США не получат от России соглашение «приуроченное к выборам».