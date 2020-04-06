6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме не будут вводить карантин из-за заразившихся коронавирусом депутатов, сообщил журналистам глава столичного парламента Алексей Шапошников.
«У нас нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры. <…> В настоящий момент депутаты и их помощники работают дистанционно», - заявил Шапошников.
Председатель Мосгордумы также рассказал, что депутаты, которые присутствовали на заседании 1 апреля, централизовано сдали анализ на коронавирус, ни у кого из депутатов вирус не обнаружен. Также вирус не обнаружен у сотрудников аппарата.
Ранее стало известно, что два депутата Мосгордумы – Людмила Стебенкова и Евгений Ступин – заразились коронавирусной инфекцией.
19:44 Общество В Москве умер уже 31 человек с коронавирусом
19:09 Власть В Мосгордуме не собираются вводить карантин из-за заразившихся коронавирусом депутатов
18:12 Власть В России запретили отключать коммунальные услуги и отменили штрафы за неуплату до конца года
17:30 Город (Москва и область) В Москве провели масштабную дезинфекцию дорог, дворов и подъездов
16:55 Город (Москва и область) В Московской области уже 47 человек вылечились от коронавируса
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений