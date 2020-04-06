6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме не будут вводить карантин из-за заразившихся коронавирусом депутатов, сообщил журналистам глава столичного парламента Алексей Шапошников.



«У нас нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры. <…> В настоящий момент депутаты и их помощники работают дистанционно», - заявил Шапошников.



Председатель Мосгордумы также рассказал, что депутаты, которые присутствовали на заседании 1 апреля, централизовано сдали анализ на коронавирус, ни у кого из депутатов вирус не обнаружен. Также вирус не обнаружен у сотрудников аппарата.



Ранее стало известно, что два депутата Мосгордумы – Людмила Стебенкова и Евгений Ступин – заразились коронавирусной инфекцией.