8 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве составлен график снятия ограничений, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Какие ограничения снимут в Москве с 9 июня:



- Отменяются пропускной режим, режим самоизоляции и график прогулок;

- возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству;

- в полном объеме возобновит работу каршеринг;

- к своей работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты;

- театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов;

- отменяются ограничения на посещение кладбищ.



Какие ограничения снимут в Москве с 16 июня:



- снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках;

- смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу;

- откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки;

- разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.



Какие ограничения снимут в Москве с 23 июня:



- откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;

- будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения;

- в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения;

- снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов;



Когда откроются кафе и рестораны?



Рестораны и кафе планируется открыть в два этапа. С 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня – стационарные заведения.