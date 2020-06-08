8 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве составлен график снятия ограничений, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Какие ограничения снимут в Москве с 9 июня:
- Отменяются пропускной режим, режим самоизоляции и график прогулок;
- возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству;
- в полном объеме возобновит работу каршеринг;
- к своей работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты;
- театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов;
- отменяются ограничения на посещение кладбищ.
Какие ограничения снимут в Москве с 16 июня:
- снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках;
- смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу;
- откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки;
- разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
Какие ограничения снимут в Москве с 23 июня:
- откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;
- будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения;
- в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения;
- снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов;
Когда откроются кафе и рестораны?
Рестораны и кафе планируется открыть в два этапа. С 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня – стационарные заведения.
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