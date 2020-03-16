16 марта. Mossovetinfo.ru – Все государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты в Москве с 21 марта по 12 апреля. Указ в рамках борьбы с коронавирусом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Со вторника, 17 марта, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.



По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.