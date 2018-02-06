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Власть     07.02.2018 17:29

В отношении Азбуки Вкус УФАС Москвы возбудило дело за рекламу алкоголя в сети Интернет

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Теги:  Азбука Вкуса  Москва  УФАС  реклама алкоголя  Закон о рекламе  признаки нарушения  дело 

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В отношении сети магазинов Азбука Вкуса (ООО «Городской супермаркет»), которое по мнению Московского УФАС России продвигала рекламу алкоголя в сети Интернет, возбудили дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. «Рассмотрение дела назначено на 13 февраля», сообщается Московское УФАС России на своем официальном сайте.

«Ведомством установлено, что на сайте Азбуки Вкуса распространяются так называемые «каталоги Энотеки», содержащие рекламу алкогольной продукции. Указанная информация не может быть отнесена к справочным материалам, так как направлена на продвижение (стимулирование продажи) конкретной, поименованной в рекламе алкогольной продукции», – отмечается в сообщении.

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Теги: 
Азбука Вкуса  Москва  УФАС  реклама алкоголя  Закон о рекламе  признаки нарушения  дело 

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