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Власть
07.02.2018, 17:29
В отношении Азбуки Вкус УФАС Москвы возбудило дело за рекламу алкоголя в сети Интернет
7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В отношении сети магазинов Азбука Вкуса (ООО «Городской супермаркет»), которое по мнению Московского УФАС России продвигала рекламу алкоголя в сети Интернет, возбудили ...
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Власть
06.02.2018, 11:29
Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на должность Президента РФ
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Владимир Путин зарегистрирован во вторник 6 февраля в 11:25 кандидатом на должность Президента Российской Федерации. Решение принято в рамках рассмотрения на заседани...
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Власть
06.02.2018, 09:00
Магазины Москвы к Дню защитника Отечества проверят на контрафактный алкоголь
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - С 7 февраля и до самого праздника Дня защитника Отечества в столичных магазинах, которые продают алкоголь, пройдут вечерние рейды по проверки наличия в них контрафакт...