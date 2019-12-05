5 декабря. Mossovetinfo.ru – В России не собираются блокировать видеохостинг YouTube, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.
Отвечая на вопрос ведущей телеканала «Пятница» Анастасии Ивлеевой, Медведев заявил, что никто закрывать видехостинг не собирается, те, кто зарабатывал на нем – так и будут зарабатывать. При этом Медведев отметил, что сам YouTube начинает вести более жесткую политику, в том числе в отношении авторских прав.
Премьер-министр также подчеркнул, что закон об устойчивом Рунете не направлен на создание запретов, и выразил мнение, что запреты в интернет-пространстве неэффективны, так как их легко обойти.
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