5 декабря. Mossovetinfo.ru – В России не собираются блокировать видеохостинг YouTube, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.



Отвечая на вопрос ведущей телеканала «Пятница» Анастасии Ивлеевой, Медведев заявил, что никто закрывать видехостинг не собирается, те, кто зарабатывал на нем – так и будут зарабатывать. При этом Медведев отметил, что сам YouTube начинает вести более жесткую политику, в том числе в отношении авторских прав.



Премьер-министр также подчеркнул, что закон об устойчивом Рунете не направлен на создание запретов, и выразил мнение, что запреты в интернет-пространстве неэффективны, так как их легко обойти.