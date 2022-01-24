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Власть     24.01.2022 09:22

В СК призывают доработать законодательство из-за нападений на людей бродячих собак

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Теги:  СК  безопасность  закон  собаки  стаи  ответственность 

24 января. Mossovetinfo.ru - Председатель СК России А.И.Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства на основе анализа происшествий, связанных с гибелью людей в результате нападения бродячих собак. Также Председатель СК потребовал от подчинённых дальнейшего принятия исчерпывающих мер по расследованию подобных случаев.Об этом сообщает СК.

Поручение дано в связи с очередным случаем гибели ребёнка в результате нападения стаи бродячих собак.

При выработке предложений должны быть учтены система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности а также эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий.

В сообщении СК отмечается, что эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники попросту игнорируют её.

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Теги: 
СК  безопасность  закон  собаки  стаи  ответственность 

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