24 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на официальном сайте Кабмина.



Всего в список включено 25 новых лекарств. Помимо вакцин от коронавируса в перечень ЖНВЛП будут включены лекарства для больных рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше.



В обновленном перечне ЖНВЛП будет 788 лекарственных препаратов. Перечень вступит в силу с 2021 года, однако вакцины от коронавируса включат в него уже в декабре, чтобы обеспечить их доступность для населения.



Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Льготники получают эти лекарства бесплатно.