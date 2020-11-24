24 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на официальном сайте Кабмина.
Всего в список включено 25 новых лекарств. Помимо вакцин от коронавируса в перечень ЖНВЛП будут включены лекарства для больных рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше.
В обновленном перечне ЖНВЛП будет 788 лекарственных препаратов. Перечень вступит в силу с 2021 года, однако вакцины от коронавируса включат в него уже в декабре, чтобы обеспечить их доступность для населения.
Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Льготники получают эти лекарства бесплатно.
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