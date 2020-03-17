17 марта. Mossovetinfo.ru – 17 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что покидает свой пост по состоянию здоровья, сообщает ТАСС, со ссылкой на самого Горбунова.
Валентин Горбунов занимается организацией выборов с 70-х годов. Работал в аппарате ЦИК СССР. С 1993 года сотрудник Мосгоризбиркома. В 1995 году стал председателем комиссии. Переизбирался на свой пост в 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах. В настоящий момент Горбунову 66 лет.
Горбунов сообщил, что он в силу возраста он уже на пенсии, а в настоящее время находится в больнице. В связи с этим он принял решение покинуть пост главы Мосгоризбиркома. Горбунов также сообщил, что сам предложил кандидатуру человека, который может занять место главы Мосгоризбиркома. Ее рассмотрят на заседании Центризбиркома в среду, 18 марта.
При этом, Горбунов не сообщил причину своей госпитализации.
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