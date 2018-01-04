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Власть     04.01.2018 22:40

Вице-премьер Рогозин сообщил, что Альфа-банк не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа

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Теги:  Альфа-банк  ОПК  Рогозин  санкции 

4 января. Mossovetinfo.ru - Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя заявление руководства Альфа-банка, о прекращении обслуживания из-за санкций предприятий ОПК, сообщил, что Альфа-банк «не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа». 

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», - сообщил Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Альфа-банк публично уведомил предприятия ОПК о прекращении обслуживания из-за санкций.

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Теги: 
Альфа-банк  ОПК  Рогозин  санкции 

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