Вице-премьер Рогозин сообщил, что Альфа-банк не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа

4 января. Mossovetinfo.ru - Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя заявление руководства Альфа-банка, о прекращении обслуживания из-за санкций предприятий ОПК, сообщил, что Альфа-банк «не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа».



«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», - сообщил Рогозин в своем микроблоге в Twitter.



Ранее Альфа-банк публично уведомил предприятия ОПК о прекращении обслуживания из-за санкций.

