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Власть     01.11.2021 13:31

Власти Москвы намерены подготовить план полного отказа от мигрантов на стройках - вице-мэр

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Теги:  Москва  стройки  мигранты  план  власть  эффективность 

01.10.2021г. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы намерены подготовить план, который предусматривает отказ от использования труда мигрантов на стройках столицы, - процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в 2−3 раза больше, сообщил в интервью РБК вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы.
Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», - сказал Бочкарев.

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Теги: 
Москва  стройки  мигранты  план  власть  эффективность 

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