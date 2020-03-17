17 марта. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опроверг информацию СМИ о город может быть «закрыт на карантин».



«Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», - прокомментировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.