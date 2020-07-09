9 июля. Mossovetinfo.ru – 7 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве число зрителей спортивных соревнований будет увеличено до 50 процентов от вместимости спортивной арены. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, посещение спортивных соревнований в Москве было возобновлено с 16 июня с ограничением численности зрителей до 10 процентов от вместимости трибун. Зрители должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки.
Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».
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