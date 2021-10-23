Власти Москвы внесли изменения в закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

23.10.2021 г. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу подписал Закон № 27 от 20.10.2021 «О признании утратившей силу статьи 6 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве». Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.



В ходе заседания Мосгордумы 20 октября, проведенном в дистанционном режиме участия депутатов, закон был принят большинством голосов.



Признаны утратившими силу с 1 января 2021 года три статьи Бюджетного кодекса, согласно которым законы, приводящие к изменению общего объема доходов бюджета и вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до внесения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствующий законодательный орган.



Кроме того, признаны утратившими силу положения указанных статей о том, в частности, что законодательством субъекта Российской Федерации о налогах и сборах вводятся региональные налоги, устанавливаются налоговые ставки и предоставляются налоговые льготы по региональным налогам в соответствии с указанным законодательством РФ.