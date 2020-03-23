23 марта. Mossovetinfo.ru – Российские власти не обсуждают возможность закрытия Москвы на карантин из-за коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается», сказал Песков в ответ на вопрос о том, насколько актуален вопрос о закрытии Москвы.



За последние сутки в Москве зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности в Москве зафиксировано 262 заболевших. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.