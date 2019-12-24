24 декабря. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об изменения в Правилах дорожного движения, постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.



Согласно вводимым изменениям, устанавливаются временные периоды, в течение которых водители грузовиков и пассажирских автобусов обязаны будут сделать перерыв для отдыха в управлении транспортным средством.



Перерыв водители обязаны будут сделать не позднее 4,5 часов с момента начала управления транспортным средством. Отдыхать водители обязаны не менее 45 минут. Перерыв может быть разделен на две части и более, при этом первая часть отдыха должна составлять не менее 15 минут, вторая – не менее 30 минут.



Кроме того, в течение суток водитель не имеет права управлять транспортным средством более 9 часов после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. Допускается увеличение периода управления грузовиком или автобусом до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели. В общей сложности в течение недели период управления автомобилем не должен превышать 56 часов, в течение двух недель – не более 90 часов.



Данные изменения в ПДД призваны повысить безопасность движения и снизить аварийность, вызванную усталостью водителя.