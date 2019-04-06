6 апреля. Mossovetinfo.ru – Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство. Для этого необходимо внести изменений в конституцию. Володина цитирует сайт Госдумы.



По мнению Володина, было бы правильно чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства.



На данный момент Госдума только дает согласия президенту на назначение председателя правительства.