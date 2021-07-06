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Власть     06.07.2021 10:32

Володин призвал сделать все, чтобы Путин оставался у власти «как можно дольше»

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Теги:  Вячеслав Володин  Володин  Владимир Путин  Путин 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что необходимо сделать все, чтобы Владимир Путин как можно дольше оставался на посту президента России.

По мнению Володина, при Путине Россия станет сильнее, а уровень жизни людей станет выше. Кроме того, под руководством Путина страна легче пройдет любые возможные потрясения (например, санкции).

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше», - заявил Володин.

Глава нижней палаты парламента также выразил мнение, что в мире сейчас нет политика сильнее Путина, а также заявил, что вряд ли кто-то сейчас может быть более эффективным президентом.

В тоже время, говоря о собственных амбиция, спикер Госдумы отметил, что у него нет тех качеств, которыми должен обладать президент. Поэтому выставлять свою кандидатуру на президентские выборы он не собирается.

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Теги: 
Вячеслав Володин  Володин  Владимир Путин  Путин 

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