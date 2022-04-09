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Власть     09.04.2022 13:24

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине

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Теги:  Минобороны  брифинг  спецоперация  Украина 

Минобороны России: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники". Об этом сообщает Минобороны России на брифинге 09.04.2022 (11:00).

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Теги: 
Минобороны  брифинг  спецоперация  Украина 

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