20 июня. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство не стоит, заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.



По словам Путина, существующий между двумя странами договор о союзном государстве, не подразумевает объединения России и Белоруссии в единое государство.



Президент России отметил, что Россия и Белоруссия уже немало сделали в реализации союзного договора, но при этом можно и нужно сделать больше.