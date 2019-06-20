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Власть     20.06.2019 15:27

Вопрос объединения России и Белоруссии в одно государство не стоит - Путин

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Теги:  Владимир Путин  Россия  Белоруссия  прямая линия с Владимиром Путиным 

20 июня. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство не стоит, заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.

По словам Путина, существующий между двумя странами договор о союзном государстве, не подразумевает объединения России и Белоруссии в единое государство.

Президент России отметил, что Россия и Белоруссия уже немало сделали в реализации союзного договора, но при этом можно и нужно сделать больше.


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Теги: 
Владимир Путин  Россия  Белоруссия  прямая линия с Владимиром Путиным 

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