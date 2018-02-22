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Власть     22.02.2018 18:42

Вопрос платного въезда в Москву не обсуждается – Собянин

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Теги:  Москва  платный въезд  Собянин 

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Власти Москвы не обсуждают вопрос введения платного въезда в город. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на встрече-лекции в Российском университете транспорта (МИИТ).

«Даже в том же Нью-Йорке не справляются с потоком машин, поэтому там активно обсуждается вопрос введения платного въезда в город. Мы этот вопрос не обсуждаем», - сказал Собянин, выступая перед студентами. Слова мэра приводит АГН «Москва».

Напомним, что 12 февраля член общественной палаты Москвы, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, заявил, что «Нужен тяжелый кнут» для улучшения дорожной ситуации в Москве - пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр

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Теги: 
Москва  платный въезд  Собянин 

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