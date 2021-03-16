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Власть     16.03.2021 16:04

Воробьев отчитался перед Путиным о борьбе с коронавирусом в Подмосковье

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Владимир Путин  Андрей Воробьев  Московская область  Подмосковье 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи рассказал президенту России Владимиру Путину о борьбе с коронавирусом в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Воробьева, с первого дня пандемии в Подмосковье выполнялись все решения, принятые на федеральном уровне. На борьбу с пандемией было получено 30 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 60 миллиардов было потрачено из бюджета региона.

Было развернуто большое количество инфекционных коек, производились дополнительные выплаты врачам, при этом были сохранены имеющиеся региональные и федеральные выплаты.

Губернатор Подмосковья отметил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, идет работа по сворачиванию развернутых коронавирусных коек.

Воробьев также рассказал, что в регионе активно выполняется поручение президента о вакцинации граждан, прививочные пункты развернуты не только в поликлиниках и стационарах, но и в торговых центрах. Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты приезжают для вакцинации на предприятия, таким образом люди могут сделать прививку от коронавируса даже на работе.

Кроме того, ведется разъяснительная работа о необходимости вакцинации, так как вакцинация проводится исключительно добровольно.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Владимир Путин  Андрей Воробьев  Московская область  Подмосковье 

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