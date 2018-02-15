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Власть     15.02.2018 12:06

Возможность оформить права на жилые дома по «дачной амнистии» истекает 1 марта 2018 года – Росреестр

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Теги:  Москва  Москва и область  Росреестр  дачная амнистия  дом  оформление 

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Возможность оформить права на индивидуальные жилые дома по упрощенной процедуре регистрации («дачная амнистия») истекает 1 марта 2018 года. В частности, утратит силу правило, что для регистрации права собственности на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию», - сообщили ИА Моссовет в Управлении Росреестра по Москве.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной даты.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр при личном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.

За 12 лет «дачной амнистии», которая стартовала в 2006 году, Управление Росреестра по Москве зарегистрировало более 85 тысяч прав в упрощенном порядке.

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Теги: 
Москва  Москва и область  Росреестр  дачная амнистия  дом  оформление 

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