Возможность оформить права на жилые дома по «дачной амнистии» истекает 1 марта 2018 года – Росреестр

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Возможность оформить права на индивидуальные жилые дома по упрощенной процедуре регистрации («дачная амнистия») истекает 1 марта 2018 года. В частности, утратит силу правило, что для регистрации права собственности на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию», - сообщили ИА Моссовет в Управлении Росреестра по Москве.



Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной даты.



Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр при личном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.



За 12 лет «дачной амнистии», которая стартовала в 2006 году, Управление Росреестра по Москве зарегистрировало более 85 тысяч прав в упрощенном порядке.