ВС РФ частично реабилитировал осужденного за антисоветскую агитацию в 1950 году жителя Одессы

22 декабря — Mossovetinfo.ru — Президиум Верховного Суда РФ под председательством Игоря Краснова рассмотрел 22 декабря 2025 года надзорные представления по уголовным делам и по делу жителя Одессы, который 28 января 1950 года приговором военного трибунала войск МВД Кировской области осужден за измену Родине и контрреволюционную агитацию «Президиум ВС РФ отменил судебные решения, состоявшиеся в отношении Мока, в части осуждения за контрреволюционную агитацию, уголовное дело прекратил за отсутствием состава преступления и исключил назначение ему наказания по совокупности преступлений. В части осуждения за измену Родине приговор и определение оставлены без изменения». Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



В сообщении отмечается, что «В соответствии с п. «а» ст. 5 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, и осуждённые за них лица подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения».



По обстоятельствам дела частично реабилитированного сообщается следующее. Проживая на оккупированной территории в Одесской, Иван Мок добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания оккупационных властей. Вместе с жандармами насильно изымал у жителей поселка продовольствие, мебель и теплые вещи для немецко-румынской армии, выгонял население на работы. В марте 1944 в связи с отступлением немецко-румынских войск выехал в Польшу. После репатриации, находясь в Кировской области, Мок проводил антисоветскую агитацию среди местного населении, высказывая враждебные настроения в адрес советского руководства, клеветал на советскую действительность и положение в колхозах.



Напомним, что 8 апреля 1989 года - было отменено уголовное наказание за антисоветскую агитацию и пропаганду и за пропаганду или агитацию с целью возбуждения расовой или национальной вражды или розни.



За подписью Михаила Сергеевича Горбачева вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и некоторые другие законодательные акты СССР». Указом отменяются статьи уголовного кодекса РСФСР об антисоветской агитации и пропаганде (по статье 70, виновным грозило до 10 лет тюрьмы) и о пропаганде или агитации с целью возбуждения расовой или национальной вражды или розни (ст. 74, до пяти лет).



Согласно официальной записке КГБ в ЦК КПСС «По вопросам о статьях 70 и 190-1 Уголовного кодекса РСФСР» 36 от 11.05.1987, на 1 января 1987 г. в местах лишения свободы содержалось 163 человека, осужденных по ст. 70, и 122 человека – по ст. 190-1.

«В связи с решением Инстанций, – говорилось в записке, - в порядке частного помилования в марте – апреле с.г. освобождено 108 человек осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду, и 64 человека, отбывающих наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 190-1 УК РСФСР и соответствующими статьями уголовных кодексов других союзных республик».



Фото: сайт Верховного суда РФ