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Власть     11.06.2020 09:57

Все российские выпускники в 2020 году получат аттестат без экзаменов

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Теги:  школьники  образование  экзамены 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно котором все ученики выпускных классов в России в 2020 году получат аттестат без экзаменов.

В постановлении указано, что все ученики, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачисляться на основании аттестата.

Те же, кто захочет поступить в высшие учебные заведения, смогут сдать Единый государственный экзамен. Готовиться к сдаче ЕГЭ школьники смогут в дистанционном режиме.


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Карта места

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Теги: 
школьники  образование  экзамены 

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