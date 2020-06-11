11 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно котором все ученики выпускных классов в России в 2020 году получат аттестат без экзаменов.



В постановлении указано, что все ученики, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачисляться на основании аттестата.



Те же, кто захочет поступить в высшие учебные заведения, смогут сдать Единый государственный экзамен. Готовиться к сдаче ЕГЭ школьники смогут в дистанционном режиме.