11 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно котором все ученики выпускных классов в России в 2020 году получат аттестат без экзаменов.
В постановлении указано, что все ученики, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачисляться на основании аттестата.
Те же, кто захочет поступить в высшие учебные заведения, смогут сдать Единый государственный экзамен. Готовиться к сдаче ЕГЭ школьники смогут в дистанционном режиме.
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