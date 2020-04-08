8 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России приняло решение расширить количество лабораторий, которые могут проводить тестирование на коронавирус, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Теперь тестирование на коронавирус могут проводить все государственные и частные лаборатории в стране.
Мишустин также заявил, что у России есть все возможности, чтобы полностью обеспечить потребности страны в тест-ситемах для определения коронавируса.
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