8 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России приняло решение расширить количество лабораторий, которые могут проводить тестирование на коронавирус, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Теперь тестирование на коронавирус могут проводить все государственные и частные лаборатории в стране.



Мишустин также заявил, что у России есть все возможности, чтобы полностью обеспечить потребности страны в тест-ситемах для определения коронавируса.