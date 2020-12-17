17 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в заключение ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем российским семьям, в которых есть дети до 7 лет, решено выплатить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к Новому году.



Путин заявил, что такое решение было принято, чтобы сделать подарок детям и их родителям, так как в связи с пандемией отменены новогодние елки и другие праздничные мероприятия, а Новый год - праздник, связанный с ожиданиями.