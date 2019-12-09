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Власть     09.12.2019 16:21

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

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Теги:  Дмитрий Медведев  перепись населения 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, на проведение переписи будет выделено более 30 миллиардов рублей. Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2021 года.

Предыдущая Всероссийская перепись населения была проведена в 2010 году.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  перепись населения 

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