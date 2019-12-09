9 декабря. Mossovetinfo.ru – Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



По словам Медведева, на проведение переписи будет выделено более 30 миллиардов рублей. Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2021 года.



Предыдущая Всероссийская перепись населения была проведена в 2010 году.