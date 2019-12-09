9 декабря. Mossovetinfo.ru – Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, на проведение переписи будет выделено более 30 миллиардов рублей. Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2021 года.
Предыдущая Всероссийская перепись населения была проведена в 2010 году.
16:21 Власть Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года
16:08 Город (Москва и область) Около 8 миллионов поездок совершено по двум маршрутам МЦД с момента открытия
15:14 Город (Москва и область) Программу реновации в Москве планируется завершить в 2032 году - Собянин
14:58 Город (Москва и область) Проект Бирюлевской линии метро вынесут на публичные слушания
13:22 Другое Исполком WADA запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина