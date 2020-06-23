23 июня. Mossovetinfo.ru – Принятие поправок в Конституцию не потребует досрочных выборов в Госдуму или переназначения ключевых федеральных чиновников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



«Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей», - заявил песков, отвечая на вопрос, не будут в случае принятия изменений переназначены руководители Конституционного, Верховного суда, Генпрокуратуры, а также не будут ли проведены досрочные выборы в Госдуму.



Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса, было перенесено на неопределенный срок.



1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Кроме того, с 25 по 30 июня пройдет досрочное голосование.