23 июня. Mossovetinfo.ru – Принятие поправок в Конституцию не потребует досрочных выборов в Госдуму или переназначения ключевых федеральных чиновников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей», - заявил песков, отвечая на вопрос, не будут в случае принятия изменений переназначены руководители Конституционного, Верховного суда, Генпрокуратуры, а также не будут ли проведены досрочные выборы в Госдуму.
Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса, было перенесено на неопределенный срок.
1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Кроме того, с 25 по 30 июня пройдет досрочное голосование.
13:02 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 24 июня из-за Парада Победы
13:00 Власть Вступление в силу поправок в Конституцию не потребует досрочных выборов в Госдуму - Кремль
12:37 Власть Путин около 15:00 23 июня обратится к россиянам
11:59 В России В Росстате объяснили данные о смертности от коронавируса
11:40 Город (Москва и область) Станция БКЛ «Сокольники» будет открыта в 2021 году
18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками
18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы
18:15 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня в полном объеме заработают кафе и рестораны
10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня
08:40 В России Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
18:12 Город (Москва и область) Парк «Зарядье» могут открыть с 23 июня
09:19 Общество Началось тестирование системы электронного голосования