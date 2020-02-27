27 февраля. Mossovefinfo.ru – Выплаты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне получат все ветераны, независимо от места проживания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
7 февраля был опубликован указ президента России Владимира Путина о единовременных выплатах к юбилею Победы ветеранам и инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также вдовам и вдовцам инвалидов и участников Великой отечественной войны. В указе сообщалось, что выплаты получат также граждане России, проживающие в странах Прибалтики.
Песков уточнил, что выплаты получат не только российские ветераны, проживающие в России и странах Балтии, но и все ветераны с российским гражданством или получающие российскую пенсию. Проживающие в странах СНГ и других странах.
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