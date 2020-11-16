16 ноября. Mossovetinfo.ru – Законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей будет принят во втором и третьем чтении до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.



По словам Диденко, законопроект будет принят до конца года и с 1 января 2021 года закон вступит в силу.



Диденко также отметил, что переходный период для вступления закона в силу не нужен, а организация системы вытрезвителей будет отнесена к полномочиям регионов.