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Власть     16.11.2020 14:50

Закон о возвращении в России системы вытрезвителей должен вступить в силу 1 января

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Теги:  Госдума  законопроекты  вытрезвители 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – Законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей будет принят во втором и третьем чтении до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

По словам Диденко, законопроект будет принят до конца года и с 1 января 2021 года закон вступит в силу.

Диденко также отметил, что переходный период для вступления закона в силу не нужен, а организация системы вытрезвителей будет отнесена к полномочиям регионов.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  вытрезвители 

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