О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созываНастоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва (далее - ди- станционное электронное голосование).Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:1) подсистема «Личный кабинет» Портала - персональный раздел государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее - Портал), предоставляющий пользователям Портала расширенные возможности доступа к размещенной на Портале информации, обращения за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг, использования сервисов Портала, в том числе подачи заявления о включении в список избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования и доступа к специальному программному обеспечению в подсистеме «Личный кабинет» Портала;2) специальное программное обеспечение в подсистеме «Личный кабинет» Портала - программное обеспечение, предназначенное для осуществления избирателями дистанционного электронного голосования;3) программно-аппаратный комплекс дистанционного электронного го- лосования - комплекс средств автоматизации, установленный в помещении участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голо- сованию, предназначенный для проведения дистанционного электронного го- лосования, автоматизированного подсчета голосов избирателей, установления итогов дистанционного электронного голосования и составления протокола об итогах дистанционного электронного голосования.2. Понятия, применяемые в настоящем Законе и не указанные в настоя- щей статье, используются в значениях, определенных Федеральным законом от 12 июня 2002 года No 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль- ным законом «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года No 38 «Избирательный кодекс города Москвы» (далее - Избирательный кодекс города Москвы).Статья 2. Правовое регулирование проведения дистанционного электронного голосования1. Правовое регулирование проведения дистанционного электронного голосования основывается на Конституции Российской Федерации и осу- ществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О проведении эксперимента по органи- зации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выбо- рах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва», Избиратель- ным кодексом города Москвы, настоящим Законом, другими законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы.2. Избирательный кодекс города Москвы применяется к правоотношениям, возникающим при проведении дистанционного электронного голосования, с учетом особенностей, установленных федеральным законодательством и настоящим Законом.Статья 3. Территория проведения дистанционного электронного го- лосования1. Дистанционное электронное голосование проводится в одномандат- ном избирательном округе (одномандатных избирательных округах) города Москвы, определяемом (определяемых) Московской городской избиратель- ной комиссией (далее - Городская комиссия).2. Решение Городской комиссии о проведении дистанционного элек- тронного голосования, указанного в части 1 настоящей статьи, должно бытьбликации) решения о назначении выборов депутатов Московской город- ской Думы седьмого созыва (далее - выборы).Статья 4. Полномочия избирательных комиссий в рамках проведе- ния эксперимента по организации и осуществлению ди- станционного электронного голосования1. Порядок формирования, организации деятельности и полномочия из- бирательных комиссий устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с особенностями, предусмотренными Федеральным за- коном «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской город- ской Думы седьмого созыва» и настоящим Законом.2. Городская комиссия:1) определяет одномандатный избирательный округ (одномандатные из- бирательные округа), в котором (которых) проводится дистанционное элек- тронное голосование;2) устанавливает номер (номера) избирательного участка (избиратель- ных участков) для дистанционного электронного голосования;3) определяет территориальную избирательную комиссию, являющуюся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по ди- станционному электронному голосованию (далее - территориальная комиссия);4) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосо- вания;5) устанавливает требования к специальному программному обеспече- нию в подсистеме «Личный кабинет» Портала;6) устанавливает требования к программно-аппаратному комплексу ди- станционного электронного голосования;7) определяет требования к оборудованию помещения для размещения участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голо- сованию (далее - участковая комиссия);8) организует и проводит открытую экспертную оценку программно-ап- паратного комплекса дистанционного электронного голосования;9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако- ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе- рендуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом города Москвы, Законом города Москвы от 23 апреля 2003 года No 23 «О Московской городской избирательной комиссии» и настоящим Законом.3. Территориальная комиссия:1) образует один избирательный участок для дистанционного электрон- ного голосования в соответствующем избирательном округе;2) формирует участковую комиссию в количестве от 9 до 14 членов участковой комиссии в порядке, установленном Городской комиссией, с уче- том требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Из- бирательного кодекса города Москвы;3) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосо- вания;4) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако- ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе- рендуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом города Москвы и настоящим Законом.4. Участковая комиссия:1) обеспечивает в день голосования дистанционное электронное голосо- вание, в том числе осуществляемое в помещении участковой комиссии;2) устанавливает итоги голосования на избирательном участке для ди- станционного электронного голосования, составляет протокол об итогах ди- станционного электронного голосования и передает его в территориальную комиссию;3) обеспечивает возможность наблюдения в день голосования, объяв- ляет итоги голосования на избирательном участке для дистанционного элек- тронного голосования и выдает заверенные копии протокола об итогах дистан- ционного электронного голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;4) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение законодательства о выборах и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;5) обеспечивает хранение и передачу в территориальную комиссию до- кументов, связанных с подготовкой и проведением выборов;6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.Статья 5. Гласность в деятельности участковой комиссии1. Гласность в деятельности участковой комиссии обеспечивается в со- ответствии с положениями статьи 23 Избирательного кодекса города Москвы.2. Решением Городской комиссии может быть обеспечено присутствие на заседаниях участковой комиссии представителей общественных объединений и иных организаций.Статья 6. Список избирателей по избирательному участку для ди- станционного электронного голосования1. В список избирателей по избирательному участку для дистанцион- ного электронного голосования могут быть включены избиратели, обладаю- щие на день голосования активным избирательным правом в одномандатном избирательном округе города Москвы, в котором проводится дистанционное электронное голосование, и подавшие заявление о включении в список изби- рателей избирательного участка для дистанционного электронного голосова- ния (далее - заявление).2. Заявление подается избирателем с использованием подсистемы «Лич- ный кабинет» Портала при условии наличия у избирателя полного доступа к указанной подсистеме.3. Полный доступ к подсистеме «Личный кабинет» Портала может быть получен избирателем в порядке, установленном Правительством Москвы, при посещении многофункционального центра предоставления государственных услуг и предъявлении документа, удостоверяющего его личность.4. Заявление может быть подано избирателем не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования.5. Избиратель вправе отозвать поданное им заявление в пределах срока,установленного частью 4 настоящей статьи. Отзыв избирателем заявления не лишает его права подать заявление повторно в пределах срока, установленного частью 4 настоящей статьи.6. Избирателю, подавшему или отозвавшему заявление, направляется соответствующее уведомление в подсистеме «Личный кабинет» Портала.7. Форма, порядок подачи и отзыва заявления устанавливаются Город- ской комиссией.8. Городской комиссией могут быть установлены дополнительные спо- собы подтверждения личности избирателя, подавшего заявление.9. Порядок составления и форма списка избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования устанавливаются Го- родской комиссией.Статья 7. Избирательный бюллетень дистанционного электронного голосования1. Избирательный бюллетень дистанционного электронного голосова- ния (далее - бюллетень) является визуальной частью специального программ- ного обеспечения в подсистеме «Личный кабинет» Портала, позволяющего из- бирателю осуществить дистанционное электронное голосование.2. Форма бюллетеня утверждается Городской комиссией. Текст бюлле- теня утверждается соответствующей окружной избирательной комиссией.3. Форма и текст бюллетеня должны соответствовать требованиям, уста- новленным частями 5, 6 и 8 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы.Статья 8. Порядок осуществления дистанционного электронного голосования1. Порядок осуществления дистанционного электронного голосования устанавливается Городской комиссией.2. Дистанционное электронное голосование осуществляется избирате- лем с использованием специального программного обеспечения в подсистеме «Личный кабинет» Портала.3. Доступ к специальному программному обеспечению в подсистеме «Личный кабинет» Портала осуществляется избирателем с использованием персонального компьютера или иного электронного устройства, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и совме- стимого со специальным программным обеспечением в подсистеме «Личный кабинет» Портала, в том числе установленного в помещении участковой ко- миссии.4. Дистанционное электронное голосование осуществляется одновре- менно с голосованием, проводимым в порядке, предусмотренном главой 10 Избирательного кодекса города Москвы.5. В день голосования в период времени, указанный в части 1 статьи 68 Избирательного кодекса города Москвы, избиратель, включенный в список из- бирателей по избирательному участку для дистанционного электронного го- лосования, получает доступ к бюллетеню в подсистеме «Личный кабинет» Портала с использованием специального программного обеспечения в указан- ной подсистеме при условии ввода избирателем кода подтверждения, направ- ляемого посредством СМС-сообщения на номер телефона избирателя, указан- ный в подсистеме «Личный кабинет» Портала.6. Информация о получении избирателем доступа к бюллетеню в подсистеме «Личный кабинет» Портала непосредственно после подтверждения из- бирателем доступа к бюллетеню отражается в электронной версии списка избирателей и распечатывается программно-аппаратным комплексом дистанци- онного электронного голосования на бумажном носителе в порядке и по форме, которые установлены Городской комиссией.7. Дистанционное электронное голосование осуществляется избирателем путем проставления в бюллетене отметки в квадрате, относящемся к кан- дидату, в пользу которого сделан выбор, и подтверждения осуществления го- лосования.8. Голос избирателя принимается специальным программным обеспече- нием в подсистеме «Личный кабинет» Портала.9. Зашифрованная информация о волеизъявлении избирателя, осуществ- ленном в подсистеме «Личный кабинет» Портала, после принятия голоса из- бирателя распечатывается на бумажном носителе по форме, установленнойГородской комиссией, и отображается в электронном виде на панели отобра- жения программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного го- лосования.10. Городской комиссией могут быть установлены дополнительные спо- собы подтверждения личности избирателя, которое осуществляется до приня- тия голоса избирателя специальным программным обеспечением в подсистеме «Личный кабинет» Портала.11. Специальное программное обеспечение в подсистеме «Личный ка- бинет» Портала обеспечивает тайну голосования избирателя посредством шифрования данных. Не допускается возможность взаимоувязки персональ- ных данных избирателя и результата его волеизъявления в целях последующей идентификации избирателя.12. Обжалование нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования осуществляется в порядке, уста- новленном главой X Федерального закона «Об основных гарантиях избира- тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера- ции» и главой 11 Избирательного кодекса города Москвы.Статья 9. Протокол участковой комиссии об итогах дистанционного электронного голосования1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах дистанционного электронного голосования, который формируется программно-аппаратным комплексом дистанционного электрон- ного голосования.2. Форма протокола об итогах дистанционного электронного голосова- ния и требования к его заполнению устанавливаются Городской комиссией.Статья 10. Порядок установления итогов дистанционного электрон- ного голосования1. Установление итогов дистанционного электронного голосования осу- ществляется открыто и гласно. Лицам, указанным в части 4 статьи 23 Избира- тельного кодекса города Москвы и части 2 статьи 5 настоящего Закона,должна быть предоставлена возможность присутствовать при установлении итогов дистанционного электронного голосования.2. По истечении времени голосования участковая комиссия в присут- ствии членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблю- дателей, иных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи:1) распечатывает электронную версию списка избирателей и осуществ- ляет со списком избирателей действия, определенные статьей 72 Избиратель- ного кодекса города Москвы;2) расшифровывает итоги дистанционного электронного голосования в порядке, установленном Городской комиссией, и выводит на панель отобра- жения программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного го- лосования электронную версию увеличенной формы протокола об итогах ди- станционного электронного голосования;3) вносит сведения о количестве жалоб (заявлений), поступивших в участковую комиссию в день голосования, в электронную версию увеличен- ной формы протокола об итогах дистанционного электронного голосования;4) проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при проведении дистанционного электронного го- лосования;5) осуществляет распечатку протокола об итогах дистанционного элек- тронного голосования, оглашает данные, содержащиеся в нем.3. В случае поступления жалоб (заявлений) участковая комиссия вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного под- счета голосов (ручного подсчета). В таком случае с помощью программно-ап- паратного комплекса дистанционного электронного голосования осуществля- ется распечатка расшифрованной информации о волеизъявлении избирателей для сопоставления с информацией на бумажном носителе, распечатанной в те- чение дня голосования в соответствии с частью 9 статьи 8 настоящего Закона.Порядок непосредственного подсчета голосов (ручного подсчета) устанавли- вается Городской комиссией. Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем в один процент (определяемая делением разницы между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использова- нием программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голо- сования, на большее число голосов), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием про- граммно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования, хотя бы по одной из следующих строк протокола об итогах дистанционного электронного голосования: «число действительных бюллетеней», «число го- лосов избирателей» по каждой из позиций, содержащихся в бюллетене, по ре- зультатам ручного подсчета составляется протокол об итогах голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол об итогах ди- станционного электронного голосования, полученный с помощью програм- мно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования, и со- ставляется акт о совпадении данных, полученных в ходе ручного подсчета го- лосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом об итогах дистанционного электронного голосования направляется в территориальную комиссию.4. После проведения действий, указанных в части 2 настоящей статьи,участковая комиссия подписывает протокол об итогах дистанционного элек- тронного голосования и выдает его копии лицам, указанным в части 1 настоя- щей статьи. Протокол об итогах дистанционного электронного голосования распечатывается в двух экземплярах и подписывается всеми присутствую- щими членами участковой комиссии с правом решающего голоса, в нем про- ставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах дистанционного электронного голосования приобретает юридическую силу после указанного подписания.5. Первый экземпляр протокола об итогах дистанционного электронного голосования и вся избирательная документация незамедлительно представля- ются в территориальную комиссию либо непосредственно, либо иным спосо- бом, обеспечивающим сохранность избирательной документации и доставку ее по назначению.6. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах дистанционного электронного голосования обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах ди- станционного электронного голосования. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола в соответствующем реестре. Лицо, полу- чившее заверенную копию протокола, расписывается в указанном реестре. От- ветственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в заве- ренной копии протокола, данным, содержащимся в протоколе об итогах ди- станционного электронного голосования, несет лицо, заверившее указанную копию протокола. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.7. Данные протокола об итогах дистанционного электронного голосова- ния размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Статья 11. Хранение избирательной документации участковой ко- миссии и информации о дистанционном электронном го- лосовании1. Вся документация участковой комиссии передается на хранение в тер- риториальную комиссию.2. Хранение информации о дистанционном электронном голосовании в специальном программном обеспечении в подсистеме «Личный кабинет» Портала осуществляет оператор Портала.3. Порядок хранения избирательной документации участковой комис- сии и информации о дистанционном электронном голосовании и предоставле- ния доступа к указанной документации и информации устанавливается Город- ской комиссией.Статья 12. Заключительные положенияПравовые акты, принятие которых предусмотрено настоящим Законом, должны быть приняты не позднее чем за 50 дней до дня голосования.